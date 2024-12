Debole il mercato americano, Nvidia scende dopo azione autorità cinesi

Nvidia

(Teleborsa) -, dopo i nuovi record della scorsa settimana. Sale intanto l'attesa per il prossimo meeting della banca centrale americana. Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono ora unanella riunione di questi mese (rispetto al 62% di una settimana fa). Sul fronte macroeconomico, i dati sull'indice deiin uscita mercoledì sono tra le ultime informazioni rilevanti prima della riunione della Federal Reserve del 17-18 dicembre.Scende, dopo che l'autorità di regolamentazione del mercato cinese ha dichiarato di aver aperto un'indagine sulla società per sospetta violazione della legge antimonopolio del paese; male, dopo aver annunciato l'acquisizione interamente in azioni da 13,3 miliardi di dollari diGuardando aidi Wall Street, illima lo 0,21%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 6.065 punti. Variazioni negative per il(-0,71%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,36%.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+0,69%) e(+0,47%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,17%),(-1,00%) e(-0,91%).Tra i(+4,13%),(+3,33%),(+2,49%) e(+1,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,83%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,56%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,97%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,78%.Tra idel Nasdaq 100,(+13,62%),(+5,36%),(+4,37%) e(+4,21%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,58%. In apnea, che arretra del 7,40%. Tonfo di, che mostra una caduta del 7,06%. Lettera su, che registra un importante calo del 6,23%.