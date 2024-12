Bankitalia, spese di gestione conti correnti in calo. Online a quota 28,9 euro

(Teleborsa) - Nel 2023 lain Italia è diminuita di 3,3 euro rispetto al 2022, attestandosi a. La diminuzione è attribuibile per l'80 per cento alle spese fisse e per la parte restante alle spese variabili; le prime sono a loro volta diminuite in ragione dei più bassi canoni, le seconde per una minore operatività che ha riguardato soprattutto i prelievi di contante; le commissioni sui pagamenti e sui prelievi di contante sono rimaste pressoché invariate. Lo afferma lanella consueta indagine sulla spesa dei conti correnti delle famiglie italiane.laall'andamento delle spese di gestione sia nel periodo di contrazione sia in quello di crescita; in particolare, considerando quest'ultima, iniziata nel 2016 e interrottasi nel 2023, la somma delle variazioni della spesa, prese in valore assoluto, ammonta a 30,8 euro, delle quali 24,6 riconducibili alle spese fisse.La spesa di gestione deiè diminuita di 4,8 euro attestandosi a; il calo della spesa è legato alle minori spese fisse e in particolare alla minore proporzione di clienti assoggettata al pagamento del canone di base.La spesa di gestione deiè cresciuta per il secondo anno, passando da 59,6 avi ha concorso la maggiore operatività della clientela; l'aumento è in larga parte attribuibile alle spese variabili, cresciute di 6,5 euro per effetto di un generalizzato aumento dell'operatività.Ladella spesa di gestione di un conto corrente, ottenuta ponderando la spesa riferibile agli sportelli bancari, ai conti bancari online e ai conti postali con i rispettivi pesi nella popolazione dei conti correnti, si attesta aLa spesa di gestione mostratra i raggruppamenti della clientela: è meno elevata per i clienti con un profilo di operatività semplificato (giovani, famiglie e pensionati a bassa operatività), maggiore per i profili di consumo più sofisticati.La(MDF) applicata nei contratti di apertura di credito in conto corrente è rimasta invariata e pari all'1,7 per cento del credito accordato; la(CIV) applicata sugli sconfinamenti e sugli scoperti di conto corrente è diminuita da 16,4 a 13,7 euro.