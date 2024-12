Wall Street in stand-by alla vigilia dell'inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Telecomunicazioni

beni di consumo secondari

beni di consumo per l'ufficio

utilities

informatica

materiali

Boeing

American Express

IBM

Honeywell International

Intel

Merck

Caterpillar

3M

Walgreens Boots Alliance

Alphabet

Tesla Motors

Alphabet

MongoDB

Sirius XM Radio

PDD Holdings

(Teleborsa) - Poco mosso il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 44.380 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 6.051 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,07%); con analoga direzione, sulla parità l'(+0,13%).Il mood degli addetti ai lavori resta condizionato dalle prossime decisioni che prenderanno le banche centrali: giovedì, la, in tema di tassi di interesse e, la settimana prossima, lache avrà il tempo di valutare l'andamento dell'inflazione, dato in calendario domani.Sul fronte macroeconomico, la, nel terzo trimestre, esclusi i settori agricolo e statale, ha tirato il freno in linea con le attese degli analisti. Il, importante termometro delle pressioni inflazionistiche, è aumentato meno delle previsioni.(+2,34%),(+0,96%) e(+0,47%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori(-0,98%),(-0,98%) e(-0,58%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,24%),(+2,52%),(+1,33%) e(+1,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,63%.scende del 2,58%.Calo deciso per, che segna un -1,96%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,66%.(+21,03%),(+4,67%),(+4,59%) e(+4,50%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -14,02%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 10,27%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,93%.