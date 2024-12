AssoNEXT, premiate Novamarine e Misitano per miglior IPO. Menzione speciale ad Alantra

Misitano e Stracuzzi

Novamarine

Recupero Etico Sostenibile

DHH

Creactives

Lindbergh

Maps

eViso

Mare Group

Alantra

Next Geosolutions

I.CO.P

(Teleborsa) - Consegnati a Palazzo Mezzanotte gli, appuntamento organizzato dall'Associazione Italiana delle PMI quotate e giunto alla terza edizione. Gli AssoNEXT Awards sono stati conferiti alle realtà aziendali che si sono contraddistinte nelle seguenti categorie: best IPO, best Performance, best Approach to Innovation, best M&A, best ESG Identity, best Financial Communication e best Law Firm.e dirimenti per i prossimi decenni, che possono rappresentare un vero e proprio boost per il mercato EGM - ha commentato- Da sottolineare l’impegno di Invitalia attraverso il Fondo Cresci al Sud, che investe nelle IPO su EGM ed è nel capitale di tre delle società premiate stasera: Mare Group, Misitano & Stracuzzi e Recupero Etico Sostenibile".si sono distinte come esempi di eccellenza in termini di rappresentatività del tessuto imprenditoriale italiano, con un profilo di crescita storico ed elevata marginalità: due brand iconici sui rispettivi mercati e un management team competente e riconosciuto a livello internazionale.: RES ha saputo distinguersi per la capacità di coniugare risultati eccellenti con un forte impegno verso i principi etici e la sostenibilità: la performance eccezionale nell’anno, pari a +154,7%, riflette la solidità del modello di business e l’efficacia delle strategie adottate.: straordinaria performance di circa +800%, grazie alla visione e capacità del management e del loro impegno verso l’innovazione, apprezzate dal mercato.: con un approccio innovativo al mercato, Creactives ha saputo rendere l’Artificial Intelligence concreta e utilizzabile dalle grandi e piccole aziende nella gestione quotidiana del proprio business.: per la straordinaria capacità di implementare una strategia di crescita esterna: le 5 operazioni di M&A hanno consentito di accrescere il valore del Gruppo e consolidare una nuova linea di business nel settore HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning).: trasparenza delle informazioni, il linguaggio chiaro e la grafica accattivante, impegno concreto per la sostenibilità: nel bilancio 2023 si sono già allineati CSRD, integrando la doppia materialità e la Tassonomia EU.: comunicazione finanziaria chiara, efficace e costante, che ha reso comprensibile e accessibile la complessità del modello di business, dimostrando al contempo un forte impegno verso la crescita e l’innovazione, ponendo al centro la fiducia degli investitori, degli stakeholder e dell’intera comunità finanziaria.- Grimaldi Alliance: per numero delle operazioni di IPO su EGM.Sono stati anche consegnatiad Anna Lambiase (impegno per lo sviluppo dei mercati borsistici dedicati alle PMI),(eccellente governance aziendale),con(due quotazioni di grande impatto), Academy Euronext (punto di riferimento per lo sviluppo di competenze sul mercato).