Moderate perdite a Wall Street

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 44.248 punti, con uno scarto percentuale dello 0,35%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 6.035 punti. In lieve ribasso il(-0,34%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,1%).Il focus degli addetti ai lavori resta condizionato dalle prossime decisioni che prenderanno le banche centrali: giovedì, la Banca centrale europea, in tema di tassi di interesse e, la settimana prossima, la Federal Reserve che avrà il tempo di valutare l'andamento dell'inflazione, dato in calendario oggi. Sul fronte macroeconomico, la produttività, nel terzo trimestre, esclusi i settori agricolo e statale, ha tirato il freno in linea con le attese degli analisti. Il costo unitario del lavoro, importante termometro delle pressioni inflazionistiche, è aumentato meno delle previsioni.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,61%) e(+0,50%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,26%),(-0,93%) e(-0,82%).Al top tra i(+4,55%),(+1,81%),(+1,79%) e(+1,36%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,03%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,72%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,69%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,53%.Tra i(+17,85%),(+5,61%),(+5,34%) e(+3,31%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -16,92%.Tonfo di, che mostra una caduta del 12,25%.Lettera su, che registra un importante calo del 9,07%.Scende, con un ribasso del 5,29%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,6%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -5,07 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 224K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,4%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,8%).