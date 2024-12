Cina pronta a rilanciare i consumi ma l'assenza di dettagli delude le Borse

(Teleborsa) -ha definito il corso della, deludendo gli investitori percirca il lancio di nuovi stimoli, solo "promessi". Le autorità, riunite per la consueta conferenza annuale del partito comunista hanno definito le linee guida del nuovo piano di stimoli, in gran parte già annunciati dalle autorità cinesi. Un nulla di nuovo all'orizzonte cui i, accumulando perdite nell'ordine del 2%.I leader del partito comunista, riuniti per la annuale- Central Economic Work Conference - hanno ribadito che gliinterni restano la massima priorità del Paese.Il presidentee gli alti dirigenti del partito comunista si sono inoltre impegnati adcinese e anche adper finanziare la ripresa dei consumi. Quanto alla, i leader cinesi confermano che resterà, per combattere la piaga della deflazione, ma non sono state date indicazioni precise circa un nuovo taglio dei tassi e la riduzione delle riserve delle banche che - si afferma - avverrà "al momento opportuno".Le autorità cinesi hanno promesso die di mettere a punto altre "azioni speciali", senza però dare precise indicazioni al riguardo.Secondo gli analisti di Jp Morgan, il prossimo anno saranno annunciati une l'emissione di(circa 275 miliardi di dollari), ma per ora nessuna certezza ha potuto sostenere le borse cinesi.I leader del partito comunista, in questa Conferenza, hanno formulato anche leper il 2025, ma i numeri si conosceranno solo a marzo, in occasione della tradizionale relazione al Parlamento.Il focus sui consumi interni ha una chiara matrice strategica, poiché lada parte dei consumatori e delle imprese ha lasciato la Cina particolarmente esposta all'andamento delle. Una dipendenza che oggi viene considerata un elemento di, alla luce dei nuoviminacciati dal Presidente eletto Donald Trump.Il rapporto conclusivo della Conferenza annuale confermala che la Cina "si trova ad affrontare una causa del" e che "l’economia deve ancora affrontare molte difficoltà e sfide".I mercati azionari speravano certamente in qualcosa di più convincente da parte delle autorità cinesi, che invece hanno nuovamente, a causa della mancanza di dettagli sui futuri piani di stimolo.La piazza diha quindi lasciato sul parterre l'1,8%, mentre la borsa diè scesa del 2% e l'indice Hang Seng diè crollato dell'1,9%, a causa dell'di politica economica. Agli investitori è parso che le autorità cinesi abbiano fatto più un riassunto degli stimoli promessi nell'ultimo periodo, più che un vero programma sui nuovi aiuti di cui non si conosce ancora l'entità.