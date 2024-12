doValue, rimborso condizionato bond senior da 265 milioni di euro

doValue

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha comunicato ilIl rimborso, si legge in una nota, èal compimento da parte dell'emittente diche forniscano liquidità netta sufficiente a finanziare il rimborso. Nel caso in cui la refinancing condition non si verifichi o l'emittente (a sua esclusiva discrezione) rinunci alla stessa, il rimborso non avrà luogo.Ildi rimborso sarà pari all'dell'ammontare nominale delle notes in circolazione e interessi maturati e non pagati fino (ma esclusa) alla optional redemption date, e gli eventuali additional amounts.