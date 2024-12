Mercati asiatici in calo, tonfo dei listini cinesi su mancanza di nuovi stimoli

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, comunque dopo una giornata negativa per Wall Street, dopo che gli investitori sono stati delusi dalla mancanza di ulteriori misure di stimolo che è emersa della Central Economic Work Conference (CEWC) della Cina, un incontro di due giorni terminato giovedì."Sia il Politburo che la CEWC sembranoall'economia - hanno affermato gli analisti di ANZ - La maggior parte delle opzioni politiche sono già state implementate o discusse dai ministeri in precedenti conferenze stampa".Il listino ditermina la seduta sotto la parità, con ilche lima lo 0,95%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per, che ritraccia del 2,06%, e per, che perde l'1,96%.In netto peggioramento(-1,82%); poco sopra la parità(+0,5%). Sui livelli della vigilia(+0,14%); in frazionale calo(-0,43%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,02%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,15%.Il rendimento dell'scambia 1,04%, mentre il rendimento per ilè pari 1,78%.