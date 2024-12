ERG, da BEI 243 milioni per sviluppo energia rinnovabile

ERG

(Teleborsa) - Lafinanzia il gruppo- primario operatore indipendente di energia pulita da fonte eolica e solare – con 243 milioni di euro per promuovere lo sviluppo di energia rinnovabile in Italia, Francia e Germania. Questi interventi contribuiranno a sostenere gli obiettivi dell'UE in materia di rinnovabili e aiuteranno i paesi destinatari a rispettare gli impegni stabiliti nei rispettivi Piani Nazionali Integrati per l'Energia e il Clima.Ildella BEI supporterà gli investimenti di ERG in linea con il Piano Industriale 2024-2026, coniugando la crescita del portafoglio rinnovabile, eolico e solare, con l’ampliamento e l’ottimizzazione delle fonti finanziarie disponibili. Nello specifico si tratta di un portafoglio di tre impianti greenfield eolici onshore in Francia, il repowering di due parchi eolici esistenti in Italia e uno in Germania, e il repowering/revamping di sette impianti fotovoltaici esistenti in Italia. In totale, l’accordo riguarda una capacità installata complessiva di circa 270 MW, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico annuo di oltre 200.000 famiglie. Quasi la totalità (97%) della capacità installata del portafoglio sarà realizzato in regioni di coesione (regioni meno sviluppate o in transizione per la politica di coesione dell’Unione), contribuendo a generare importanti ricadute economiche in questi territori.Il finanziamento della BEI, spiega una nota, copre più del consueto 50% del costo totale del progetto, poiché supporta gli obiettivi di REPowerEU che la Banca si è impegnata a sostenere mettendo a disposizione 45 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi entro il 2027. Per questi progetti, la BEI può offrire erogazioni iniziali più elevate, scadenze più lunghe per rendere i prestiti al settore energetico ancora più attraenti, e aumentare il tetto di finanziamento fino al 75%.La BEI sostiene ERG, esempio di successo nella sua trasformazione da operatore oil verso un modello di business puro “Wind&Solar”, nel raggiungimento del suo obiettivo “Net Zero”, verso l’azzeramento delle emissioni nette lungo tutta la catena del valore entro il 2040. Con l'uscita dal settore termoelettrico nel 2023, il 100% della generazione del Gruppo è ora basato su fonti rinnovabili., ha dichiarato: "Questo progetto dimostra l'impegno della BEI nel promuovere la sostenibilità e la riduzione delle emissioni di gas serra, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e di REPowerEU. Solo aumentando la produzione da fonti rinnovabili possiamo ridurre le importazioni di energia fossile e raggiungere l’autonomia strategica europea".ha commentato: “Siamo moltoche, auspico, possa rappresentare l’inizio di una collaborazione tra BEI ed ERG, stante gli obiettivi comuni di sviluppo delle rinnovabili. Il finanziamento garantirà al Gruppo ulteriore flessibilità finanziaria a condizioni competitive e dimostra la capacità di ERG nell’attrarre capitali di debito per finanziare i propri obiettivi di crescita".