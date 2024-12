Monnalisa, nuovo accordo di licenza con Ermanno Scervino per la linea kidswear

Monnalisa

(Teleborsa) -, gruppo industriale di childrenswear di alta gamma e quotata all’ Euronext Growth Milan, ha siglato un accordo di licenza per la linea kidswear della durata di 8 anni con Ermanno Scervino, iconico brand italiano, fondato da Ermanno e Toni Scervino.di lanciare e far crescere un’offerta abbigliamento per bambini e neonati, target 0-14 anni, del brand fondato nel 2000 a Firenze, attraverso la struttura e l’expertise industriale, stilistico e commerciale di Monnalisa che, con i suoi 56 anni di storia ed esperienza nel segmento bambino, è distribuita in più di 50 Paesi, con oltre 400 punti vendita multibrand specializzati e con monobrand diretti in location del lusso internazionale.Monnalisa potrà, con questa partnership, allargare ulteriormente il proprio target di clientela in linea con la nuova visione del nuovo Amministratore Delegato Matteo Tugliani, il nuovo posizionamento e la nuova strategia di mercato del Gruppo.La prima collezione frutto della nuova collaborazione di licenza sarà quella dedicata alla SPRING-SUMMER 2026 e i relativi effetti economici saranno, dunque, riflessi a partire dall’esercizio 2026., afferma: “Il nostro brand ha creduto da sempre nell’eccellenza e unicità del made in Italy, che è dato dalla fusione della tradizione artigianale e dell’innovazione più avanzata. Siamo per questo lieti di collaborare con Monnalisa per rafforzare la nostra presenza nel segmento kidswear, offrendo ai clienti prodotti di qualità ed esclusività..”