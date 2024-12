Opening Bell stonata per Wall Street nella settimana della Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, con l'attenzione degli investitori concentrata sulle banche centrali. Mercoledì, 18 dicembre, ladovrebbe abbassare i tassi d'interesse di 25 punti base e, il mercato, monitorerà le parole del presidente, insieme al cosiddetto grafico “dot plot” sulle aspettative dei governatori per valutare la traiettoria di politica monetaria nel prossimo anno. Giovedì sarà la volta dellache dovrebbe lasciare i tassi invariati. Attese decisioni di politica monetaria, anche inLa scorsa settimana la BCE ha tagliato come previsto il costo del denaro e stamattina la presidente delll'Eurotower,, ha detto che "l'attuale posizione politica è restrittiva. Ma se i dati in arrivo continueranno a confermare la nostra linea di base, la direzione di marcia è chiara e prevediamo di abbassare ulteriormente i tassi di interesse".Sul fronte macroeconomico, l'indice Empire State , che misura l'andamento dell'attività manifatturiera nell'area di New York, è nettamente peggiorato a dicembre rispetto al mese precedente.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta a 43.838 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.065 punti. In frazionale progresso il(+0,55%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,34%).