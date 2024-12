Borse europee negative zavorrate dalle banche. Attesa per BoE e Fed

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli indici periferici (IBEX e FTSE MIB) che arretrano maggiormente, mentre il CAC 40 chiude appena sopra la parità. Stamattina sono arrivati: a dicembre lo ZEW ha sorpreso al rialzo , attestandosi a 15,7 da 7,4 precedente e salendo sopra la media decennale (13), mentre l'IFO ha sorpreso al ribasso scendendo da 85,6 a 84,7 (minimo da maggio 2020).L'attenzione degli operatori rimane focalizzata sulle banche centrali, in particolare sullada cui è atteso un taglio di 25 punti base (meno scontato l'esito della riunione di gennaio, visti i continui segnali di forza dell'economia statunitense), a cui seguirannoL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,05. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,53%. Il(Light Sweet Crude Oil) perde l'1,59% e continua a trattare a 69,59 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +115 punti base, con ilche si posiziona al 3,38%.tentenna, che cede lo 0,33%, scivola, con un netto svantaggio dello 0,81%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Giornata "no" per la, in flessione dell'1,22% sul; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 36.517 punti, ritracciando dell'1,19%. In discesa il(-0,78%); sulla stessa tendenza, negativo il(-0,98%).Ilnella seduta del 17/12/2024 è stato pari a 2,98 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 2,89 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 1,35 miliardi di azioni, rispetto ai 0,96 miliardi precedenti.Tra i titoli ad alta capitalizzazione, leggero rialzo solo per(+0,43%),(+0,29%),(+0,22%) e(+0,20%)Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,73%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,55%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,41%.scende del 2,15%.del FTSE MidCap,(+4,81%),(+2,62%),(+2,31%) e(+1,92%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,84%. Calo deciso per, che segna un -3,3%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,87%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,81%.