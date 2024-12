Il FOMC si prepara per l'ultimo taglio. Cosa aspettarsi nel 2025

(Teleborsa) - Lasi prepara ad annunciare domani le sue decisioni sui, con un atteggiamento un po', che sconta il maggior ottimismo dei banchieri sull'economia e sull'esito delle elezioni Presidenziali. Cosa aspettarsi allora da questi meeting? E come leggere i grafici relativi alle aspettative? Le attese già scontano unalla riunione di dicembre., anche se la maggioranza degli osservatori ha ridimensionato il ritmo e l'entità dei tagli che saranno effettuati l'anno venturo.La riunione del FOMC -prenderà il via questa sera, per chiudersi domani con l'annuncio delle decisioni di politica monetaria. La stragrande maggioranza degli osservatori dà praticamente per certo une, che porterebbe il tasso dei Fed FundsI future, quotati al CME segnalano una riduzione di un quarto di punto con unsconta una riduzione di un quarto di punto e solo una piccola minoranza del 4,6% indica una politica invariata. Posto che un taglio è praticamente certo a questo meeting, quale sono le aspettative sul 2025?In occasione di questo meeting saranno pubblicate anche le, che compaiono in una tabella che riflette le aspettative sui futuri tassi di interesse, sulla crescita del PIL, sull’inflazione e sul tasso di disoccupazione. Le proiezioni sui tassi di interesse compaiono anche in una rappresentazione grafica a puntini, conosciuta come, in cui si sintetizzano le previsioni dei vari membri del FOMC sui futuri tassi di interesse.Nella rilevazione di, i dot-plot indicavano che lasi aspettava un tasso finale sui. Tuttavia, con il miglioramento delle previsioni sull'economia, anche le aspettative sui tassi potrebbero essere mutate ed in particolaredel ritmo di adeguamento al tasso neutrale e quindi un minor numero di tagli nel 2025.Sempre i FedWatch indicano(il 79,9% vede un tasso fermo al 4,25-4,50%), mentre su marzo c'è un maggior bilanciamento delle aspettative, con un 49,4% che attende una riduzione di altri 25 punti ed un 40,3% che propende per un tasso invariato.Per l'analista, Global CIO Fixed Income di, "la Fed applicheràla politica monetaria a, evitando probabilmente un ulteriore taglio a gennaio intanto che valuta i dati in arrivo. Tuttavia, il pricing del mercato è cambiato riflettendo una prospettiva meno accomodante per la politica della Fed, con ilora previsto leggermente".Secondo, Senior Market Strategist di, ci si attende "unnto da parte dei membri del FOMC nel processo di riduzione dei tassi" ed un taglio da "falco" in quanto precederà un periodo di stabilità die tassi. "A nostro avviso il presidente della FED, Jerome Powell, utilizzerà proprio le proiezioni economiche per anticipare unaper tagliare nuovamente il costo del denaro in vista anche delle prossime politiche economiche del nuovo presidente Donald Trump che si insedierà a Washington il prossimo 20 gennaio", afferma l'esperto, aggiungendo "riteniamo che il grafico dotplot possa evidenziare unda parte dei banchieri centrali con una mediana di membri del FOMC che possa spostarsi a solirange 3,50%-3,75%). Nell’ultimo grafico dotplot di settembre erano 6 i membri che si aspettavano 4 tagli nel 2025, altri 6 membri ne prevedevano 5 e due banchieri ne stimavano 6".