Piazza Affari in perdita, borse europee intorno alla parità

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa.Le voci su un interessamento delper la quota dispingono il titolo di, il migliore al momento a Milano tra i pochi che stanno registrando guadagni. Piazza Affari paga la giornata negativa del settore bancario dopo le buone performance dei giorni scorsi.Sulle borse europee bene i titoli del, sostenuto dalla notizia che il governo cinese potrebbe aver già deciso di aumentare il deficit di bilancio al 4% del prodotto interno lordo per il prossimo anno, il livello più alto mai registrato, mantenendo al contempo un obiettivo di crescita economica di circa il 5%. In leggera ripresa ildopo la giornata negativa di ieri.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,049. Lieve calo dell', che scende a 2.642,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,14%) si attesta su 69,91 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +116 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,41%.piatta, che tiene la parità, scivola, con un netto svantaggio dello 0,82%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,89%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 36.636 punti.Leggermente negativo il(-0,56%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso il(-0,67%).Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,53%.Composta, che cresce di un modesto +0,99%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,87%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,64%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,27%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,98%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,90%.scende dell'1,58%.del FTSE MidCap,(+8,32%),(+1,37%),(+1,25%) e(+1,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,28%.Calo deciso per, che segna un -2,22%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,13%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,11%.