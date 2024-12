Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa

Tim

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.A Milano focus sudopo le indiscrezioni di Bloomberg che ha riportato di un interessamento del fondo britannicoper le quote del primo azionista. In primo piano anche il, con il cda diche si riunisce. Attese novità quindi sull'Ops di. Giornata importante anche per, attesa al ministero delle Imprese per un tavolo sull'auto con governo, presidenti delle Regioni in cui ha siti produttivi, sindacati e Anfia, l'associazione italiana della filiera automotive.C'è attesa inoltre per la decisione di domani dellasui. Nel pomeriggio, sul fronte macroeconomico, verranno pubblicati alcuni dati sullaSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,049. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 69,95 dollari per barile, in calo dell'1,08%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +116 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,40%.resta vicino alla parità(-0,08%), sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,77%, e piatta, che tiene la parità.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,58%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 36.750 punti.Poco sotto la parità il(-0,42%); con analoga direzione, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,52%.di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento del 3,86%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,04%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,88%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,41%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,31%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,31%),(+0,84%),(+0,74%) e(+0,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,96%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,56%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,56%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,52%.