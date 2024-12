Wall Street negativa, nono ribasso consecutivo per il Dow Jones

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo chee dell'economia statunitense, sollevando dubbi sull'azione della Federal Reserve nel nuovo anno. Lenegli Stati Uniti sono aumentate dello 0,7% su base mensile a novembre, sostenute da un'impennata negli acquisti di auto che ha mascherato una spesa più eterogenea altrove.Unda parte della Fedè praticamente scontato, ma la banca centrale potrebbe lasciare i tassi invaiati nella riunione di gennaio. Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una probabilità dell'81% per tassi invariati a gennaio, contro il 72% di una settimana fa e il 54% di un mese fa.Tra le altre indicazioni macroeconomiche, lanegli Stati Uniti nel mese di novembre è risultata ancora in calo, contro attese per una crescita.Guardando aidi Wall Street, illima lo 0,57%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata il 5 di questo mese, di nove ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,41%, scambiando a 6.049 punti. Leggermente negativo il(-0,47%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,33%).Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i(-1,37%),(-0,74%) e(-0,68%).Al top tra i(+1,83%),(+1,65%),(+1,39%) e(+1,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,03%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,78%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,75%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,74%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,11%),(+2,52%),(+2,23%) e(+2,17%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,04%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,09%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,44%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,71%.