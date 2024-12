EQUITA acquista il 70% di CAP Advisory per crescere nel debt advisory

EQUITA Group

(Teleborsa) -, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha firmato un, con l'obiettivo di rafforzare significativamente le attività di consulenza del gruppo nel mondo del debito e consolidare il ruolo di EQUITA quale primaria banca d'affari indipendente al fianco di imprenditori, aziende ed istituzioni finanziarie.L'accordo prevede l'ingresso di EQUITA nel capitale di CAP Invest, holding di partecipazioni detentrice del 100% di CAP Advisory, mediante l'acquisto di unadai soci fondatori Fabrizio Viola, Fabio Cassi e Matteo Pattavina..e con sede in Milano, CAP Advisory si posiziona sul mercato come una primaria boutique finanziaria con consolidata esperienza, in grado di offrire alla propria clientela un ampio spettro di soluzioni di corporate finance, in particolare nelle attività di debt advisory. Il team di CAP Advisory ha costantemente incrementato il proprio track record nel corso degli anni, con più di 45 operazioni chiuse nell'ultimo triennio e più di 3 milioni di euro di ricavi generati nel 2023.Ilper l'operazione sarà determinato sulla base di un- applicabile all'Utile Netto Adjusted medio del triennio 2022-2024 di CAP Advisory - e verrà corrisposto al Closing con una combinazione di cash (2/3) e azioni proprie EQUITA (1/3). La restante quota del 30% sarà regolata mediante opzioni put & call esercitabili a partire da giugno 2028.L'operazione permetterà, inoltre, di(Presidente CAP Advisory), già senior advisor EQUITA dal 2021 e parte del patto parasociale tra manager EQUITA dal 2022, e garantirà l'ingresso nel Gruppo di Fabio Cassi (Amministratore Delegato CAP Advisory), figura di standing nel campo della consulenza finanziaria e delle operazioni di turnaround, con oltre 25 anni esperienza."Chiudiamo il 2024 annunciando questa importante partnership con Fabrizio Viola, Fabio Cassi e Matteo Pattavina, che ci permetterà di allargare ulteriormente la nostra offerta di advisory legata al mondo del debito, oltre che rafforzare le attività di corporate finance - ha commentato l'- Grazie anche agli altri investimenti completati in questi anni, oggi EQUITA vanta team di primario standing nel Debt Capital Markets, Debt Advisory e Debt Restructuring, e si posiziona come uno dei principali advisor in Italia anche su questo fronte".