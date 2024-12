Incendio Autostrada dei Fiori, GSA: "Sorveglianza e pattugliamento cruciali per garantire sicurezza nei tunnel stradali"

(Teleborsa) - "GSA esprime la propria vicinanza alla famiglia della vittima e ai feriti in seguito al tragico incidente avvenuto sull'Autostrada dei Fiori, all'interno della galleria Gorleri. L'incidente è stato seguito da un incendio che ha interessato i veicoli e causato ulteriori tamponamenti. Il drammatico bilancio, di un morto e diversi feriti intossicati da fumo, avrebbe potuto essere più grave senza il tempestivo intervento del personale GSA diretto a ripristinare la sicurezza dell'area e consentire le operazioni dei mezzi di soccorso". È quanto ha spiegato, in merito all'incidente avvenuto presso l'Autostrada dei Fiori, all'interno della galleria Gorleri, nel tratto a doppio senso di marcia dell'A10 tra Imperia e San Bartolomeo al Mare."L'evento – ha proseguito– sottolinea ancora una volta l'importanza cruciale dei servizi di sorveglianza e pattugliamento per garantire la sicurezza nei tunnel stradali. Interventi tempestivi come quelli effettuati dal nostro personale qualificato contribuiscono a mitigare i rischi in situazioni di emergenza e a migliorare la sicurezza di infrastrutture critiche come le gallerie, sia che queste siano già conformi alle normative, sia che necessitino di interventi di adeguamento"."Il lavoro svolto quotidianamente dal nostro team sulle autostrade italiane – ha concluso– appresenta un elemento essenziale per prevenire situazioni di pericolo e per intervenire prontamente in caso di incidenti. La presenza di personale specializzato e mezzi dedicati permette di ridurre i tempi di risposta e limitare i danni, contribuendo a salvaguardare vite umane e a mantenere la funzionalità delle infrastrutture. GSA ribadisce il proprio impegno a supportare la sicurezza stradale e a collaborare con le autorità competenti per migliorare continuamente i servizi offerti ai cittadini e al territorio".