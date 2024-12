Accenture migliora le previsioni di ricavi per l'anno fiscale 2025

Accenture

(Teleborsa) - La società di consulenza globaleha chiuso ildell'anno fiscale 2025 (terminato il 30 novembre 2024) conpari a 17,7 miliardi di dollari, in aumento del 9% in dollari USA e dell'8% in valuta locale rispetto al primo trimestre dell'anno fiscale 2024. L'è stato di 2,95 miliardi di dollari, in aumento del 15% (+9% rispetto all'utile operativo rettificato del primo trimestre dell'anno scorso). L'è stato di 3,59 dollari, in aumento del 16% (aumento del 10% rispetto all'EPS rettificato di 3,27 dollari del primo trimestre dell'anno scorso)."La nostra strategia di guidare la reinvenzione per i clienti continuando a investire nella nostra attività ci ha dato un forte inizio dell'anno fiscale 2025 - ha commentato la- Abbiamo registrato una crescita dei ricavi su vasta scala sia nei servizi di consulenza che in quelli gestiti e in ogni mercato e gruppo industriale, guadagnando quote di mercato. Le nuove prenotazioni del primo trimestre sono state di 18,7 miliardi di dollari, tra cui 30 prenotazioni trimestrali di clienti per oltre 100 milioni di dollari, e abbiamo continuato a guidare nell'aiutare i nostri clienti a realizzare valore con l'".Per l', la società hanell'intervallo dal 4% al 7% in valuta locale, rispetto al 3% al 6% precedente. Accenture continua ad aspettarsi che il margine operativo per l'anno fiscale 2025 sia compreso tra il 15,6% e il 15,8%, un'espansione di 80-100 punti base rispetto al margine operativo dell'anno fiscale 2024 e un'espansione di 10-30 punti base rispetto al margine operativo rettificato dell'anno fiscale 2024, che esclude 438 milioni di dollari per costi di ottimizzazione aziendale. Riflettendo le sue maggiori prospettive di fatturato e la revisione dell'ipotesi di cambio, la società ora prevede che l'EPS sia compreso tra 12,43 e 12,79 dollari, rispetto ai precedenti 12,55-12,91 dollari, un aumento del 9-12% rispetto all'EPS dell'anno fiscale 2024 di 11,44 dollari e un aumento del 4-7% rispetto all'EPS rettificato di 11,95 dollari, che esclude 0,51 $ per costi di ottimizzazione aziendale.