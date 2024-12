EQUITA Smart Capital rafforza polo delle calzature di lusso con acquisto di GT Emme

EQUITA

(Teleborsa) -, fondo di private equity gestito da EQUITA Capital SGR, amplia il polo attivo nella produzione di calzature di lusso femminili conto terzi con un primo importante add-on. Il fondo ha infatti perfezionato, tramite la Holding EME, l', società attiva nella produzione e commercializzazione di soletti e strisce per calzature di lusso femminili.L'operazione si inserisce in un progetto industriale promosso da EQUITA Smart Capital - ELTIF, che hae la costituzione di un tomaificio (InsiEME). GT Emme, con unnel 2023 e un team di 33 persone, continuerà a essere guidata dal fondatore Graziano Marmugi, che mantiene una partecipazione nel gruppo al fianco degli imprenditori Massimo Pelagotti e Fabrizio Tempesti.EQUITA Smart Capital - ELTIF, in qualità di azionista di maggioranza, continuerà a supportare la crescita del gruppo, anche attraverso nuovi add-on nella filiera che sono oggi in fase di valutazione, con l'obiettivo diL'operazione è stata realizzata grazie al supporto da parte dei fondi di private debt gestiti da"Il nostro impegno rimane quello di valorizzare il Made in Italy, tutelando le competenze imprenditoriali e artigianali che rendono unica la nostra offerta - ha commentato, Managing Partner e Responsabile Private Equity di- Dal 2022 ad oggi, EQUITA Smart Capital - ELTIF ha supportato attivamente diverse realtà aiutandole a crescere sia organicamente che con progetti di buy & build. Oggi gli investimenti di private equity in portafoglio rappresentano un fatturato complessivo di oltre 300 milioni di euro".