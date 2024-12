Giornata in rosso per le borse europee

S&P-500

Tim

Stmicroelectronics

Micron Technology

Saipem

Campari

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Campari

Telecom Italia

STMicroelectronics

Interpump

Nexi

Philogen

Pharmanutra

Anima Holding

Ascopiave

Sesa

Ariston Holding

Ferretti

Digital Value

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l'Seduta influenzata dall'indicazione delladi ieri che ha segnalato un minor numero di tagli deiper il 2025. Non è bastato a sollevare gli indici la partenza positiva die le buone indicazioni arrivate dall'economia Usa.Seduta caratterizzata dal tonfo di- che paga l'effetto "" - e di, affossata dal pessimo andamento diche a Wall Street cede più del 20% dopo lapresentata per il secondo trimestre fiscale (con ricavi di molto sotto le attese). Chiudono in positivo solo- sulla scia del nuovo contratto da 900 milioni in Nigeria - eL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,21%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,06% e continua a trattare a 69,28 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +116 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,46%.sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,35%, soffre, che evidenzia una perdita dell'1,14%, e preda dei venditori, con un decremento dell'1,22%.A Milano, forte calo del(-1,78%), che ha toccato 33.787 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 35.957 punti, in forte calo dell'1,78%.Depresso il(-1,82%); con analoga direzione, in netto peggioramento il(-2,48%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,44%) e(+1,06%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,86%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,27 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,79%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,55%.del FTSE MidCap,(+1,87%),(+0,94%),(+0,93%) e(+0,76%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -15,45%.Sensibili perdite per, in calo del 5,06%.In apnea, che arretra del 4,97%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,58%.