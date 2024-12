Wall Street in territorio positivo, prosegue la seduta di recupero

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,59%, spezzando la serie negativa iniziata il 5 di questo mese; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 5.902 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,19%); in rialzo l'(+0,74%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,50%),(+0,98%) e(+0,91%). Nel listino, i settori(-0,84%) e(-0,54%) sono tra i più venduti.Sul, i dati pubblicati oggi hanno confermato la buona salute dell'che nel terzo trimestre è cresciuta più rapidamente di quanto stimato in precedenza trainata dalla robusta spesa dei consumatori. Ilè infatti aumentato a un tasso annualizzato rivisto al rialzo del, dopo aver precedentemente segnalato un'espansione del 2,8% nell'ultimo trimestre.L'economia è cresciuta a un ritmo del 3,0% nel trimestre aprile-giugno e si sta espandendo a un ritmo ben superiore a quello che i funzionari dellaconsiderano un tasso di crescita non inflazionistico di circa l'1,8%. Dati che hanno rafforzato la posizione della stessache ieri ha fatto sapere che sarà lenta a tagliare ulteriormente iil prossimo anno.Seduta molto negativa per, le cui azioni sono crollate oltre il 17% dopo che la società ha pubblicato una guidance per il secondo trimestre fiscale più debole del previsto.