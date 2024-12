In forte rialzo Wall Street dopo che inflazione PCE migliora scommesse su taglio tassi

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilin rialzo dell'1,74%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l', che arriva a 5.967 punti. Effervescente il(+1,76%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione dell'(+1,65%).I dati sull'inflazione diffusi prima della campanella, più bassi del previsto, hanno, nonostante nell'ultima riunione della Fed i funzionari della banca centrale abbiano detto che se ne aspettano solo due il prossimo anno.I dati del Dipartimento del commercio hanno mostrato che l', la misura dell'inflazione preferita dalla Federal Reserve, è aumentato del 2,4% a novembre su base annua, al di sotto delle stime del mercato del 2,5%; la misura core ha segnato un +2,8%, sotto le attese per 2,9%.Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,99%),(+1,97%) e(+1,95%).del Dow Jones,(+2,77%),(+2,62%),(+2,57%) e(+2,47%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,13%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,43%),(+7,35%),(+4,50%) e(+4,46%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,86%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,93%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,92%.