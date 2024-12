Matica Fintec, assemblea approva introduzione della maggiorazione del diritto di voto

Matica Fintec

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali, ha approvato tutti gli argomenti all'ordine del giorno e, in particolare, leAgli azionisti che eserciteranno ilsarà riconosciuto un corrispettivo in denaro pari aper ciascuna azione. Le modificazioni statutarie relative all'introduzione del voto maggiorato sono risolutivamente condizionate alla circostanza per cui l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso ecceda l'ammontare di 2 milioni di euro.In merito al terzo punto all'ordine del giorno l'Assemblea ha deliberato l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una, da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della relativa delibera assembleare, per massimi nominali, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime 20.000.000 azioni ordinarie, previa revoca della delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea straordinaria in data 29 giugno 2022 per la parte non eseguita.