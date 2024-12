Next Re cede immobile di via Spadari (Milano) per 45,5 milioni di euro

Next Re SIIQ

(Teleborsa) -, società immobiliare quotata su Euronext Milan, harelativo all', di proprietà di Next Re, ubicato in Milano, Via Spadari 2/A, per un prezzo di vendita pari a 45,5 milioni di euro oltre imposte.La società ha acquisito, in via definitiva, il corrispettivo che viene impiegato per ilsottoscritto in data 27 gennaio 2021 con il Socio di controllo CPI Property Group.La cessione ha unaper Next Re in quanto permette di raggiungere anticipatamente alcuni obiettivi del Piano Industriale 2024-2028, con particolare riguardo alla rotazione del portafoglio immobiliare esistente e alla riduzione della propria esposizione debitoria mediante rimborso di finanziamenti attualmente in essere.