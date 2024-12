Wall Street in ribasso, inflazione PCE sale meno delle attese

Novo Nordisk

(Teleborsa) -, anche se meno di quanto osservato nel pre-market, dopo che la misura preferita della Federal Reserve per l'inflazione è salito meno delle attese. Allo stesso tempo, sonoUSA.Il ha evidenziato a novembre una variazione positiva dello 0,1% su mese (l'aumento più lento da maggio, +0,3% il mese precedente, +0,2% atteso dagli analisti) e del 2,8% su anno, sotto il 2,9% atteso dagli analisti e uguale a ottobre.Gli investitori sono pronti a una certa volatilità nella seduta odierna, con il "" trimestrale che vedrà la scadenza di circa 6,5 ??trilioni di dollari di opzioni legate a singole azioni, indici e fondi negoziati in borsa, secondo una stima di ??Asym 500.Focus sul, con il crollo di- dopo che la casa farmaceutica danese ha affermato che i pazienti trattati con il suo farmaco sperimentale per l'obesità CagriSema hanno ottenuto una perdita di peso minore delle attese - e il balzo contestuale del concorrenteTra gli altriha avvertito che i suoi guadagni del quarto trimestre saranno inferiori alle aspettative, mentreha dichiarato di voler scorporare la sua divisione merci in una società quotata in borsa separata.Guardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a -0,16% sul, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che retrocede a 5.842 punti. In discesa il(-0,83%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,63%.