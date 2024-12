Borse europee negative. Piazza Affari stabile

S&P-500

(Teleborsa) -, così come per la borsa di Milano che chiude sotto la linea di parità, in una seduta con volumi limitati per l'avvicinarsi delle festività natalizie. Senza direzione intanto l'sulla borsa a stelle e strisce.Domani i mercati nel Vecchio Continente chiuderanno in anticipo: in particolare, le piazze di Parigi, Londra e Madrid. Resteranno chiusi, invece, i listini di Francoforte e Milano.Sul fronte della politica monetaria, la presidente della BCEha detto in un'intervista al Financial Times che "ci stiamo avvicinando molto a quella fase in cui possiamo dichiarare di aver portato l'inflazione in modo sostenibile al nostro obiettivo di medio termine del 2%", avvertendo che bisogna essere molto vigili sull'inflazione dei servizi.Per quanto riguarda il contesto macroeconomico, il PIL reale del Regno Unito non ha mostrato alcuna crescita nel terzo trimestre del 2024, rivisto al ribasso rispetto alla prima stima di aumento dello 0,1%, il PIL della Spagna ha riportato un incremento del 3,3% nello stesso periodo, in ribasso rispetto alla prima lettura del 3,4%, l'avanzo commerciale con i paesi extra Ue27 dell'Italia a novembre è pari a +5.908 milioni (+6.084 milioni nello stesso mese del 2023).L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,041. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 68,71 dollari per barile.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +121 punti base, con un forte incremento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,49%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,22%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 33.740 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il, che rimane a 35.921 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta del 23/12/2024 risulta essere stato pari a 1,6 miliardi di euro, in deciso ribasso (-66,55%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 4,77 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,97 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,38 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+2,78%),(+1,57%),(+0,82%) e(+0,78%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,16%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,93%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,84%.del FTSE MidCap,(+3,65%) e(+2,22%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,31%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,90%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,36%.