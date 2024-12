Fondo sovrano norvegese investe 977 milioni di dollari in immobili USA

(Teleborsa) - Il, il più grande al mondo per asset (oltre 1.600 miliardi di euro), ha acquisito un ulteriore interesse del 50,1 percento inIn particolare, Norges Bank Investment Management (NBIM, il ramo della banca centrale norvegese che gestisce il fondo), ha acquisito la sua quota del 50,1 percento nelle attività per, valutando il portafoglio a 1.949,7 milioni di dollari. 501 Boylston Street è gravato da 194,9 milioni di dollari di debito esistente. Con questa acquisizione, il fondo deterrà una quota dinelle attività."In un, vediamo questo come un momento opportuno per investire - afferma Per Loken, Global Co-Head Unlisted Real Estate del fondo - Assumendo la piena proprietà di quasi 3,7 milioni di piedi quadrati tra Boston, San Francisco e Washington DC, stiamo dimostrando la nostra convinzione che gli edifici per uffici ben posizionati e di alta qualità continueranno a fornire valore a lungo termine. Inoltre, crediamo che il rapporto continuo con Nuveen Real Estate supporterà la fornitura di valore a lungo termine al nostro fondo".I venditori delle proprietà sono sussidiarie di TIAA., sussidiaria di TIAA e partner di lunga data di NBIM, ha agito come rappresentante dei venditori e