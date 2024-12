Somec, Kepler Cheuvreux: solido slancio di ordini nel quarto trimestre

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, sta. Lo affermano gli analisti di Kepler Cheuvreux (rating Hold e target price a 15,5 euro), dopo che venerdì la società ha ottenuto commesse per un valore complessivo di 65,5 milioni di euro a beneficio della divisione Horizons, sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili.Gli analisti evidenziano che i contratti sono stati assegnati a Somec da, situati in Finlandia, Germania (ritengono che potrebbero essere gestiti da Meyer Werft) e Italia ().Nel, Somec ha subito une il backlog ha chiuso l'anno a 752 milioni di euro, -19% anno su anno. La maggior parte del calo è attribuibile al basso assorbimento nel segmento Horizons in un contesto di award bassi nel settore delle crociere. Il book-to-bill nell'anno fiscale 2023 è stato solo di 0,5x. Nel primo semestre del 2024, il book-to-bill è tornato superiore a 1x (circa 1,2x) e il backlog si è ripreso sequenzialmente a 783 milioni di euro alla fine del primo semestre del 2024, ancora -9% anno su anno.Le aggiudicazioni comunicate dalla società nel terzo trimestre sono stati deboli (13 milioni di euro). Tuttavia,, compresi quelli da 65,5 milioni di euro per le crociere resi noti venerdì scorso, appalti per un valore di 50 milioni di dollari lo scorso novembre per le facciate continue negli Stati Uniti e appalti per un valore di 36,6 milioni di euro per la divisione Talenta resi noti a ottobre, per cucine complete e aree di ristorazione su due navi da crociera che saranno costruite perdal costruttore navale tedesco Meyer Werft.Inclusi i bassi ordini resi noti nel terzo trimestre e il trend decisamente migliore registrato nel quarto trimestre, e considerando che la società non sta divulgando tramite comunicati stampa ad hoc diverse commesse di minore entità, Kepler ritiene che Somec potrebbe essere in grado di chiudere il 2024 con un, coerente con le proiezioni di crescita del fatturato del +5,9% nel 2025.