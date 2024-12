Mercati asiatici misti: giù Tokyo, bene i listini cinesi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -(con alcuni listini come Hong Kong, Singapore e Sydney che chiudono in anticipo).Tra le notizie importanti, leemetteranno 3 trilioni di yuan (circa 411 miliardi di dollari) diil prossimo anno, che sarebbero le più alte mai registrate, ha scritto Reuters. Il ministro delle finanze giapponese Katsunobu Kato ha ribadito il disagio di Tokyo per gli eccessivi movimenti sui cambi e ha avvisato gli speculatori che le autorità sono pronte ad agire per stabilizzare lo yen.Ribasso per il listino di(-0,32%), con ilche si posiziona sotto la parità. Bene invece(+1,19%) e(+1,25%).Positiva(+1,08%), mentre è cauta(-0,06%). In leggero rialzo(+0,19%); sulla stessa tendenza, sale(+0,24%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,11%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,09%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'tratta 1,07%, mentre il rendimento delè pari 1,72%.