Tokyo in ribasso, rendimenti bond giapponesi a 30 anni ai massimi dal 2008

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con gli investitori che soffrono l'incertezza sulle politiche commerciali degli Stati Uniti, dopo che il presidente Donald Trump ha posticipato i dazi del 25% sulla maggior parte dei beni messicani e canadesi solo due giorni dopo averli imposti.Sul fronte macroeconomico, i hanno mostrato che lenel periodo gennaio-febbraio sono aumentate del 2,3% rispetto all'anno precedente, notevolmente al di sotto delle aspettative di un aumento del 5%.Forti vendite a, con ilche termina la seduta con un calo del 2,17% (con i rendimenti dei titoli di Stato giapponesi a lungo termine che hanno raggiunto livelli mai visti dalla crisi finanziaria del 2008); sulla stessa linea, in calo, che continua la giornata con un calo dello 0,66%. Giù anche, che perde lo 0,23%.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,64%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo(-0,49%). Sui livelli della vigilia(-0,11%); in forte calo(-1,78%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,15%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,30%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,35%.Il rendimento dell'scambia 1,53%, mentre il rendimento per ilè pari 1,83%.