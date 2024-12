Bilanci di sostenibilità: Ue verso la semplificazione

(Teleborsa) - A ridosso delle festività, le imprese ricevono un regalo da parte della Commissione Europea: un documento che fornisce nuove direttive per tutte organizzazioni che dovranno pubblicare la propria rendicontazione di sostenibilità e mettersi al riparo da pratiche di greenwashing. Si tratta di indicazioni che aiutano le aziende a superare le difficoltà pratiche nell'adozione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e garantire che queste vengano rispettate in modo uniforme da tutti gli Stati Membri.farà il punto, insieme a, su queste ultime novità e sulle prospettive di applicazione delle nuove procedure all'eventoche si terrà il prossimo 14 gennaio alle 16:30 al Palazzo Bocconi - W Executive a Milano. Un evento organizzato dallae dallain cui si parlerà dei bilanci di sostenibilità e di come sia necessario promuovere una rendicontazione più trasparente, uniforme e affidabile in tutta Europa.Proprio come sottolineato dalla, le attuali normative non sono omogenee per tutti i Paesi, e il susseguirsi di interventi legislativi negli anni ha dato vita a sovrapposizioni normative che complicano l'applicazione. Per questo motivo, la Commissione ha previsto che entro la metà del 2025 presenteràalmeno del 25% per rendere il quadro normativo semplificato ed uniforme, in particolare quello relativo alle PMI, pensato per alleggerire la burocrazia e garantire che tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, possano conformarsi allo stesso sistema di rendicontazione.Proprio a partire dal 2025 si amplia, infatti, la platea delle imprese soggette all'obbligo di redigere i bilanci di sostenibilità: interesserà realtà con un numero di dipendenti superiore a 250 unità e/o con un fatturato pari a 40 milioni di fatturato e/o 20 milioni di attività totali.Seguiranno tutte le altre imprese.Il documento della Commissione Europea affronta diversi aspetti cruciali su come le imprese dovranno conformarsi con una maggiore trasparenza sui rischi ESG (ambientali, sociali e di governance). Punto centrale riguarda glielaborati dall'e punto di riferimento per la rendicontazione di sostenibilità, che stabiliscono le regole per raccogliere e presentare i dati ESG. Gli standard sono adattati alle specificità di ciascun settore e delle diverse dimensioni aziendali. A questo riguardo saranno riportate risposte ai quesiti più frequenti. Tra le principali novità introdotte c'è anche l'obbligo di digitalizzare i report di sostenibilità. Questa misura ha lo scopo di rendere i dati più facilmente accessibili e compatibili con diversi sistemi informatici. La digitalizzazione consentirà anche una più rapida e precisa analisi da parte di investitori, enti di controllo e altri portatori di interesse. Grazie alla digitalizzazione sarà più semplice anche monitorare i progressi delle aziende e verificare la veridicità delle dichiarazioni di sostenibilità.Infine, il documento sottolinea l'importanza dellaSarà richiesto, infatti, un processo di certificazione condotto da revisori legali e/o enti accreditati come ASACERT. Questo processo non si limiterà a verificare la correttezza dei dati, ma includerà anche un controllo sulle procedure interne adottate dalle aziende per raccogliere le informazioni. Nello specifico, tale processo si pone l'obiettivo di verificare come vengono impiegate le risorse; l'impatto delle attività aziendali sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza e le iniziative promosse per garantire la parità di genere e il dialogo interno all'azienda. Un processo di validazione estremamente vantaggioso, oltre che necessario, per l'impresa in quanto garantisce la trasparenza e la correttezza dei dati pubblicati sulla base di standard globali condivisi e definiti, favorendo il miglioramento della reputazione aziendalee rafforzando i rapporti con i propri stakeholder garantendo efficacia e affidabilità nella propria attività di rendicontazione.