UniCredit inaugura la quinta edizione di Road to Social Change

Unicredit

(Teleborsa) - L'edizione 2025 di, il programma difinalizzato alla creazione di una cultura della sostenibilità integrale delle PMI, mette al centro alcunequali la meccanica, il food, il turismo, il fashion, l'arredo e design."Investire in formazione, in particolare sui temi della sostenibilità e dell’innovazione, significa contribuire in modo concreto alla costruzione di un futuro più solido, equo e inclusivo", spiega, Head of Client Strategies di UniCredit Italia, aggiungendo "con Road to Social Change 2025, confermiamo il nostro impegno nel formare professionisti specializzati, offrendo loro strumenti concreti per affrontare le sfide della transizione. L’obiettivo è sostenere la crescita dei territori, rafforzando competitività e attenzione alladimensione sociale, così da generare valore reale per le nostre comunità".Lesvolgono undel Paese e nel contribuire al suo PIL. Per questo, alimentare una cultura della Sostenibilità Integrale all'interno delle filierefiliere e orientare i comportamenti degli attoriL'ambizione è creare unche punti a legare intenzionalmente la strategia di sostenibilità alla competitività di impresa e territorio."Road to Social Change 2025 è un esempio tra le più moderne forme di education sulla sostenibilità presenti nel nostro Paese offerto da una grande Banca alle imprese per supportare la trasformazione delle competenze e dei business model. Un esempio che ognianno evolve", afferma, Direttrice Istud, aggiungendo "quest’anno vengono potenziati i contenuti originali, combinati con contenuti open. I contenuti sono organizzati per filiera e per area di contenuto, con un mix di attività in presenza e on line che permette a ogni persona di soddisfare le esigenze di formazione sulla sostenibilità con un percorso mirato e profondo, flessibile ma integrato" ., nonostante gli sforzi profusi e gli investimenti attivati negli ultimi anni, continua a occupare lanell'indice diglobale 2024 (: Global Sustainable Competitiveness Index). Road to Social Change 2025 intende contribuire a migliorare questa posizione, stimolando la crescita delle competenze e la cooperazione tra organizzazioni profit, realtà del non profit e istituzioni, a supporto della crescita e dello sviluppo."RTSC rilancia il metodo e la prospettiva della sostenibilità integrale con l'intento di trasformare i modelli di leadership e la competitività delle imprese. Il percorso formativo e gli eventi proposti offrono una piattaforma aperta al mondo profit e del not for profit al fine di stimolare e co-produrre valore condiviso. La sostenibilità diventa la strada più evoluta per innovare, insieme, commenta, Direttore AICCON Research Center.La, a partecipazione gratuita, è organizzata da UniCreditcon i programmi di Education della Banking Academy ed è stata ideataDal 2021, Road to Social Change ha raggiunto 31.500 professionisti, offrendo un percorso gratuito di 40 ore e creando una community attiva di oltre 1.000 Social Change Manager, una figura professionale in grado di supportare la transizione giusta ed equa all'interno dell'azienda in cui operano, che hanno seguito uno specifico iter e superato un assesment dedicato.