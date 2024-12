Eurolistini in ordine sparso

FTSE MIB

Ascopiave

(Teleborsa) -per il, mentre si muovono miste le altre principali Borse Europee, in una seduta ancora caratterizzata da un clima festivo e scambi contenuti.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,044. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,87%), raggiunge 70,23 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +117 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,56%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,36%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e composta, che cresce di un modesto +0,59%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,78%, a 34.004 punti, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata il 19 di questo mese; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,78% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 36.201 punti.di Piazza Affari,avanza del 2,12%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,05%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,80%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,62%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,06%.del FTSE MidCap,(+3,09%),(+2,80%),(+2,75%) e(+2,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,14%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,2%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,09%.