In recupero la Borsa di Milano. Deboli gli altri mercati europei

(Teleborsa) -, dopo la pausa natalizia, in una seduta ancora caratterizzata da un clima festivo e scambi contenuti.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,042. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.629,6 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 69,78 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +115 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,53%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, eavanza dello 0,30%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 33.825 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 36.017 punti.di Milano, troviamo(+1,80%),(+1,29%),(+1,22%) e(+1,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,14%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,92%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,84%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,83%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,48%),(+2,34%),(+2,27%) e(+1,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,07%.