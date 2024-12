Debito societario da record nel 2024 per 8mila miliardi di dollari

(Teleborsa) - Ilha toccato un nuovo record in prossimità degli, cifra superiore al precedente massimo raggiunto nel 2021, beneficiando dellada parte degli investitori, che ha consentito ai rendimenti di scendere ancor prima dei tagli dei tassi operati dalle banche centrali. E' quanto riporta l'edizione del weekend del Financial Times sui dati elaborati dal London Stock Exchange.Nel 2024, le emissioni di debito aziendale tramite bond ed altri collocamenti privati con leva finanziaria, hanno raggiunto unba livello globale, registrando un aumento di oltre un terzo rispetto ai livelli delle 2023 e segnando un, secondo anno di pandemia.L'aumento del debito - scrive il quotidiano finanziario - è da imputare alla, che ha fatto salire il prezzo delle obbligazioni societarie e, parallelamente, ha portato ad unadelle stesse, che rappresenta un costo per le società emittenti. La riduzione del costo di rifinanziamento ha così spinto numerose società ad, che hanno quindi toccato una cifra record.Un trend che è iniziato(da ricordare che la Fed ha iniziato solo a settembre 2024 e la BCE poco tempo prima nel corso dell'estate). Il costo del finanziamento tramite bond per le grandi aziende è sceso quindi, perlomeno rispetto al costo più elevato del debito pubblico.dei bond "investment grade" in USAsubito dopo le elezioni, attestamndosi al livello più basso dalla fine degli anni '90, poi ha recuperato un po' nel periodo immediatamente successivo, ma resta prossimo ai minimi degli ultimi 17 anni.Ad innescare l'aumento delle emissioni societarie, determinati prima da un effetto cautelativo, poi dalla convenienza.In un primo momento, il, rispetto a quello dei bond pubblici, ha persuaso molte compagnie ad accelerare le loro emissioni, anche perattese in concomitanza con le, che hanno riportato alla casa Bianca l'ex Presidente Donald Trump.In seguito,, che a settembre ha tagliato per la prima volta i tassi d'interesse di 50 punti base, innescando una ulteriore accelerazione delle emissioni societarie, a, che hanno convinto molte società ad anticipare le operazioni pianificate per il 2025.