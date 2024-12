Olidata, assemblea approva raggruppamento azionario e riduzione capitale

Olidata

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di, riunitasi in seduta ordinaria e straordinaria ha deliberando su tutti i punti all’ordine del giorno., l'assemblea ha deliberato all’unanimità di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all’, in una o più volte, per un numero massimo di 1.928.596 azioni ordinarie Olidata (calcolate sul numero di azioni post raggruppamento), fissando termini e condizioni dell’autorizzazione stessa. Sempre in sede ordinaria, si è deliberata la, cooptato da Consiglio di Amministrazione, fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio al 31 dicembre 2026.,i Soci hanno deliberato all’unanimità di approvare un, previo annullamento di 4 azioni ordinarie per meri fini di quadratura dell’operazione, secondo il rapporto di. A tal fine è stato conferito al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere.L’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato all’unanimità di approvare la, inserendo la facoltà di stabilire che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di deleghe o sub-deleghe.Sempre in sede straordinaria, infine, si è deliberato di approvare lada 21.992.664 euro a 19.504.860 euro, mediante imputazione integrale della differenza a copertura delle perdite pregresse, e da 19.504.860 euro a 10.000.000 euro, da imputare ad azzeramento della riserva da fusione, a riserva legale fino a concorrenza del quinto del (nuovo) capitale sociale e, per la parte restante, a riserva disponibile di patrimonio netto. In merito a quest'ultima delibera, il Presidente ha ritenuto opportuno chiarire e rimarcare che le motivazioni alla base della stessa, con riguardo specifico alla costituzione di una riserva disponibile, si rinvengono nell’interesse della Società di disporre di una struttura del patrimonio netto maggiormente razionale e flessibile. A tale riguardo, l’eventuale utilizzo in futuro della riserva disponibile sarà attentamente vagliato dall’organo amministrativo, considerata in ogni caso la contingente situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.