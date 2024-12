Piazza Affari in rosso con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con le altre Borse di Eurolandia, che hanno aperto la settimana a cavallo fra le due annualità 2024 e 2025 all'insegna dell'incertezza. A pesare concorrono ie la pressione delle vendite scaturita sul settore tecnologico.Sullo sfondo le persistentidi carattere economico, in vista dell'ormai prossimo insediamento dialla Casa Bianca e della nuova strategia dipiù prudente delle banche centrali.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,042. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,17%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,14%.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +110 punti base, con un forte calo di 9 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,53%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,35%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,39%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,35%.Il listino milanese continua la seduta sotto la parità, con ilche lima lo 0,39%; sulla stessa linea il, che retrocede a 36.226 punti. Negativo il(-0,38%); sulla stessa linea il(-0,44%).Unaper Piazza Affari, con gran parte delle Blue Chip che mostrano una performance negativa, a parte qualche difensivo cpme le utilities.Le peggiori performance si registrano su, che segna un -1,09%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,06%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,02%.Piccola perdita per, che scambia con un -1%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,13%),(+0,95%),(+0,94%) e(+0,82%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede il 2,67%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,57%.Tentenna, che cede l'1,47%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,30%.