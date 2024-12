Svas Biosana, accordo vincolante per acquisto 100% di Megapharm

Svas Biosana

(Teleborsa) -, primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, rende noto che la società Levante HC Holding (controllata al 100% di Svas Biosana) ha sottoscritto, in data odierna, l’accordo vincolante finalizzato all’acquisizione del 100% del capitale sociale della società Megapharm per un corrispettivo pari a 3 milioni di euro più un earn out pari a circa 250 mila euro.Ilè previsto entro il primo trimestre 2025.: "L’acquisizione di Megapharm, la seconda operazione strategica del 2024 e la terza dal nostro ingresso in Borsa nel 2021, rappresenta unSVAS Biosana. Grazie a questa operazione,, un mercato strategico che ha bisogno di prodotti e servizi diversificati e di grande qualità. L’integrazione di Megapharm all’interno del nostro Gruppo ci consente di rafforzare il nostro posizionamento competitivo, in linea con la nostra strategia di crescita sostenibile e di".L’Operazione riguarda la cessione del 100% del capitale sociale di Megapharm da parte dell’unico proprietario per un corrispettivo complessivo definitivo pari ad euro 3 milioni, da pagarsi integralmente al closing, più un earn out variabile, in funzione dei risultati conseguiti, pari a circa 250 mila Euro, - da corrispondere in due tranche nel corso degli esercizi 2025 e 2026.L’Acquisizione verrà finanziata integralmente con mezzi propri messi a disposizione da Svas Biosana attraverso un finanziamento soci da erogare alla società Levante controllata al 100%.