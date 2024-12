In calo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, nella sua penultima seduta del 2024, ilè in calo (-0,97%) e si attesta su 42.574 punti in chiusura; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 5.907 punti. Negativo il(-1,28%); sulla stessa linea, variazioni negative per l'(-1,1%).Tutti i principali indici statunitensi hanno aggiornato i loro record storici nel corso degli ultimi dodici mesi, sulla spinta dei titoli tecnologici protagonisti della rivoluzione dell'intelligenza artificiale.Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,59%),(-1,34%) e(-1,21%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -2,41%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,32%.scende del 2,31%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,47%.(+1,67%) e(+0,55%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,91%.Calo deciso per, che segna un -3,75%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,74%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,30%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,7%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 4,1%; preced. 4,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 219K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 48,3 punti; preced. 49,7 punti)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,24 Mln barili)16:00: ISM manifatturiero (atteso 48,3 punti; preced. 48,4 punti).