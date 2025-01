Banca Valsabbina, nuova filiale a Lodi. Il totale sale a 72

(Teleborsa) - Ulteriore rafforzamento per, la principale banca popolare di Brescia, che ha, portando così a 72 il numero complessivo di filiali operative, 52 delle quali in Lombardia.La nuova apertura rientra nell'ambito del piano strategico dell'istituto bresciano, che prevede il. L'apertura della filiale di Lodi segue quelle di Pavia e Alessandria, attive rispettivamente da gennaio e novembre 2023.Complessivamente, la rete territoriale di Banca Valsabbina conta oggi: 43 in provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona, 3 a Milano e 17 tra le province di Alessandria, Asti, Bergamo, Bologna, Forlì-Cesena, Mantova, Modena, Monza-Brianza, Padova, Parma, Pavia, Reggio Emilia, Torino, Trento, Treviso e Vicenza, a cui si aggiunge quella di Lodi."Molte banche stanno riducendo la propria presenza fisica sul territorio ma, per una realtà come la nostra, la rete distributiva è fondamentale per essere davvero il riferimento della clientela, gestendone al meglio esigenze e complessità", spiega, Vicedirettore Generale Vicario di Banca Valsabbina."Con la nuova apertura raggiungiamo le 72 filiali, in coerenza con il nostro Piano di crescita sul territorio, che prevede di portare la rete a- afferma - Aggiungo che stiamo ultimando le attività per rendere operativa, nelle prossime settimane, anche la filiale di Novara, con l'obiettivo di poter servire nuova clientela e di poter contare presto sul contributo strategico di queste due aperture".