Carta Acquisti, Mef: al via domande per contributo a spese alimentari, sanitarie e bollette

(Teleborsa) - Con il 2025 si rinnova il programma Carta acquisti dedicato ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni che potranno ricevere un contributo di 80 euro ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas. Lo fa sapere ilin una nota.Lacompletamente gratuita per gli aventi diritto, potrà essere presentata negli Uffici Postali compilando i moduli pubblicati sul sito del ministero dell'economia e delle finanze.e restano in possesso dei requisiti previsti, continueranno a ricevere bimestralmente l’accredito di 80 euro sulla carta elettronica dedicata al programma, senza bisogno di presentare una nuova richiesta.Nel dettaglioe viene caricata ogni due mesi con 80 euro sulla base degli stanziamenti via via disponibili.Con la Carta si possono anche avereche sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.La Carta Acquisti viene concessa aglio ai(in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti.