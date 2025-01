Wall Street apre in leggero rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,59% a 42.796 punti, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 5.909 punti.Guadagni frazionali per il(+0,42%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,38%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,19%),(+0,79%) e(+0,75%).Non è invece bastato il record di consegne aper aprire l'anno in positivo. I più diconsegnati durante il quarto trimestre ha infatti deluso le aspettative degli analisti che si attendevano una crescita più consistente, superiore alle 512mila unità. Il titolo prima dell'apertura del mercato ha perso circa il 4% a seguito del comunicato della società.Altra big sotto i riflettori èdopo l'annuncio dell'offerta disugli ultimi modelli di iPhone in Cina. La– una mossa rara da parte dell'azienda californiana – sarà valida dal 4 al 7 gennaio e rappresenta una risposta al calo della sua quota di mercato in Cina a causa della crescente concorrenza dei produttori locali.Sul, notizie positive sono arrivate dal mercato del lavoro con le richieste di disoccupazione in calo nonostante le attese degli analisti, così come il dato sul PMI manifatturiero ha battuto le attese attestandosi a 49,4 punti (contro il 48,3 indicato dal consensus). In netto calo invece le richieste di mutui a seguito di un aumento di 22 punti base dei tassi. Si attendono ora i dati sulledi