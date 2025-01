I listini europei chiudono in rosso. A Milano male Campari e Stellantis

S&P-500

(Teleborsa) -. Sul mercato americano si registrano ampi progressi per l'Leggera crescita dell', che sale a quota 1,029. Lieve calo dell', che scende a 2.640,4 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,11%.L'ottima performance di, spinta dai buoni dati macro arrivati dal settore manifatturiero, non basta quindi a sollevare Piazza Affari e le altre borse europee.A Milano giornata da dimenticare per– in scia con gli altri titoli del comparto alcolici dopo la pubblicazione di un rapporto negli Stati Uniti sulla correlazione tra alcool e cancro da parte del consigliere della Casa Bianca in tema di sanità – eche paga il calo di vendite in Italia a dicembre e in tutto il 2024, così come Iveco e Pirelli che scontano le difficoltà mostrate dal mercato. In sofferenza anche il settore dele quello: Banco Bpm (-1%) e Mps (-0,9%), che ha annunciato il rimborso anticipato delle obbligazioni Tier 1, le peggiori.Invariato lo, che si posiziona a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,59%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,59%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,44%, e pessima performance per, che registra un ribasso dell'1,51%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,72%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 36.334 punti.In lieve ribasso il(-0,64%); sulla stessa tendenza, in rosso il(-0,85%)., segna un buon incremento, che riporta un +2,18% rispetto al precedente.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,21%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,52%.scende del 3,24%.Calo deciso per, che segna un -2,78%.Tra i(+1,66%),(+1,28%),(+1,22%) e(+1,20%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,17%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,30%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,95%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,84%.