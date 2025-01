ESI, Giampaolo Parente nominato Chief Technical Officer

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili, ha annunciato la. L'azienda parla di un "riconoscimento meritato per una figura che, con dedizione e competenza, ha contribuito in modo significativo alla crescita e al successo della ESI fin dagli albori".Parente, nato a Veroli (FR) nel 1980, si è laureato in Ingegneria Civile presso l'Università degli Studi di Perugia ed è iscritto all'Albo degli Ingegneri dal 2010. Attivo, ha maturato una vasta esperienza nell'ambito delle rinnovabili."Sonoaffidandomi il ruolo di CTO - ha commentato Parente - Questo traguardo è il risultato di un percorso condiviso con un team straordinario, la cui dedizione e competenza sono state fondamentali per il nostro successo. Guardiamo insieme al futuro, pronti ad affrontare le sfide del settore delle energie rinnovabili con innovazione e determinazione".