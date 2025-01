Generali, collocato green bond per 500 milioni di euro. Ordini per 2,1 miliardi

Assicurazioni Generali

Barclays

Crédit Agricole

HSBC

ING

Mediobanca

Morgan Stanley

UniCredit

(Teleborsa) -ha. I Nuovi Titoli sono emessi contestualmente all'offerta di riacquisto per cassa annunciata, con l'obiettivo di riacquistare un importo nominale aggregato di Titoli non superiore a 500.000.000 euro. L'offerta per il riacquisto terminerà alle ore 17.00 (CET) del 13 gennaio 2025.In fase di collocamento dei Nuovi Titoli, sono stati raccolti, da una base altamente diversificata di oltre 180 investitori istituzionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/SRI.L'emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli, che hanno rappresentato oltre il 92% degli ordini collocati, confermando la solida reputazione del Gruppo sui mercati. Circa il 34% dei Titoli è stato assegnato alla Francia, il 31% al Regno Unito e Irlanda, il 10% alla Germania, seguita dall'Italia che ha preso circa l'8% e dal BeNeLux circa l'8%."L'emissione del nostro ottavo green bond è un ulteriore passo nel percorso di sostenibilità del Gruppo - ha commentato il- L'ottima accoglienza ricevuta dal mercato rappresenta una conferma di Generali come assicuratore, asset manager e investitore responsabile. L'operazione estende inoltre la vita media del nostro debito esterno, coerentemente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie".agiscono come