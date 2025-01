Il futuro della logistica: i 5 trend per il 2025

(Teleborsa) -. È su questi cinque pilastri che si fonda il futuro della, un settore diventato sempre più cruciale per l’economia di ogni paese."Stiamo vivendo – precisa, azienda specializzata nell’offerta di servizi integrati di gestione e movimentazione di prodotti, da oltre 20 anni nel settore dell’home delivery – in un, non solo digitalmente, all’interno del quale le aziende possono avere Clienti sparsi potenzialmente in ogni angolo del globo. Avere una gestione efficiente della supply chain diventa sempre più cruciale e solo le aziende che, quantomeno, sapranno adattarsi ai cambiamenti, insieme a quelle che hanno già saputo innovare precorrendo i tempi, avranno le migliori opportunità di sviluppo e crescita in questo contesto in continua evoluzione., e si basa su un mix di innovazione tecnologica, sostenibilità e attenzione al Cliente. È esattamente su questi macrotrend che, in Oikyweb, abbiamo scelto di puntare da sempre".Oikyweb, azienda leader con oltre 20 anni di esperienza nell’offerta di servizi integrati di gestione e movimentazione di prodotti, ha evidenziato i 5 trend che, nel 2025, caratterizzeranno il settore.. Parola d’ordine sostenibilità. Nei prossimi mesi assisteremo ad un incremento significativo, a livello generale, dell’adozione di processi e strumenti ecologici, come l'uso di veicoli elettrici, imballaggi biodegradabili e strategie di ottimizzazione dei viaggi per ridurre l'impatto ambientale. Oikyweb, da sempre impegnata su questo fronte, continuerà il suo impegno per diventare ancora di più un modello di riferimento per la logistica sostenibile.L'automazione continuerà a svolgere un ruolo cruciale nel comparto logistico, che ha una sempre maggiore necessità di migliorare i processi aumentando l’efficienza complessiva di sistema. In Oikyweb, in particolare, sono attualmente operativi due working project per lo sviluppo di soluzioni che iniziano a sfruttare l’AI: uno sulle soluzioni di imballo e protezione dei prodotti durante la movimentazione, ed uno sull’ottimizzazione del route-planning. E con risultati decisamente positivi: il primo, infatti, ha già portato ad un miglioramento della resistenza all’impatto superiore al 7% a parità di materiali impiegati, il secondo ad una possibile riduzione di CO2e superiore al 10%. Ormai il limite alla minimizzazione dell’impatto ambientale è dato dalle abitudini del consumatore, non più dalla tecnologia.. I Clienti sono sempre più esigenti e desiderano avere un servizio di alto livello e, per quanto possibile, personalizzato. Oikyweb dispone di un Customer Service che li segue in tutto il processo ed offre ai propri Clienti, oltre ai soliti strumenti on-line quali tracking e simili, il contatto personale costante per qualsiasi desiderio di informazione essi possano avere. Grazie ad una Control Tower che dispone di sofisticati strumenti digitali e sistemi IT tutti prodotti internamente, e quindi completamente proprietari, vengono pianificati, gestiti e controllati tutti i servizi e ogni singola operazione in tutto il territorio italiano (isole, montagne, lagune e aree disagiate incluse), nonché monitorate anche le operazioni la cui esecuzione sia eventualmente affidata a partner in Europa.". L'espansione continua dell'e-commerce richiede una logistica sempre più flessibile e sofisticata. Offrire soluzioni scalabili, che possano gestire bene anche i picchi di domanda e ottimizzare le operazioni per rispondere rapidamente e flessibilmente alle richieste crescenti di testare modelli di servizi sempre nuovi sarà sempre più importante. Per questo Oikyweb mette a disposizione dei propri Clienti, oltre ai servizi a loro dedicati, strumenti IT, piattaforme web, connessioni Plug&Play per qualunque servizio, strumenti utili sempre ma essenziali soprattutto nei servizi ad alto volume, per i quali l’aspetto comunicazionale e documentale e archivistico sono fondamentali, e in quelli più articolati di logistica circolare (soprattutto RAEE) e per gli show-room virtuali, per i quali la tecnologia efficiente e flessibile rappresenta addirittura la conditio sine qua non per la vendita.. La digitalizzazione è destinata a diventare un elemento chiave nella gestione della supply chain: con l’evoluzione sempre più accelerata delle normative sulla sicurezza dei dati e delle tecnologie, investire in piattaforme digitali sempre più avanzate e sofisticate che garantiscano efficienza di processo e, al contempo, trasparenza, tracciabilità e controllo dei dati in tempo reale sarà una delle chiavi della logistica del futuro. In Oikyweb si punta moltissimo su questo aspetto: addirittura ogni procedura di sistema è sviluppata per essere scritta e messa in produzione insieme ad una procedura automatica (chiamata la sua Security Twin), che ha il compito di monitorare continuamente l’attività della procedura operativa verificando ad ogni passo, in modo totalmente automatico ed invisibile agli operatori che la stanno utilizzando, il corretto stato dei dati. Questo da ai Clienti una trasparenza assoluta sui dati, sul loro utilizzo e su ogni eventuale problema dovesse intervenire e sulle procedure messe immediatamente in atto per la sua soluzione. Non sorprende, con una capacità di sviluppo così sofisticata, di scoprire che in più di vent’anni di attività Oikyweb abbia avuto un solo caso, una decina di anni orsono, di tentativo di attacco informatico, subito intercettato e debellato senza una sola data-breach."Sappiamo bene – conclude Raffaele Ghedini – che le sfide per chi opera nel settore dei servizi di logistica sofisticata saranno sempre più complesse, questo è un ambito competitivo che, nato da un settore ritenuto storicamente poco evoluto, diventerà invece una punta di diamante dell’innovazione. Siamo consapevoli che ci attendonoe le grandi opportunità che ogni sfida nasconde. Queste opportunità saranno a disposizione, ovviamente, di quelle poche aziende che con lungimiranza hanno lavorato su questi fronti da sempre, ma comunque anche di coloro chea rispondere alle aspettative dei clienti. L’evoluzione sarà così importante da creare ampi spazi non solo per i pionieri, ma anche per numerosi buoni inseguitori. Per chi non saprà essere innovatore, quindi, sarà fondamentale diventare agile e aperto al cambiamento, per sviluppare la più veloce capacità di reattività possibile".