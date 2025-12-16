BC Partners acquista la maggioranza dell'italiana Fortidia. Esce Oaktree

Jefferies

(Teleborsa) -(in precedenza MBE Worldwide), società italiana attiva nei servizi di spedizione, logistica e marketing, ha sottoscritto un, primaria società internazionale di investimento, di unafinora detenuta dalla famiglia fondatrice Fiorelli e da fondi gestiti da Oaktree. Paolo Fiorelli, presidente e CEO di Fortidia, manterrà una partecipazione significativa e proseguirà nel suo ruolo. I termini dell'operazione non sono stati resi noti., Fortidia è leader globale nella fornitura di servizi di spedizione, logistica e marketing, rivolti principalmente a micro, piccole e medie imprese. Opera attraverso molteplici brand in franchising tra cui - tra gli altri - Mail Boxes Etc., AlphaGraphics, World Options e PostNet."Questo investimento riflette il nostro continuo impegno nel supportare imprenditori d'eccellenza nel segmento dei servizi route-based, settore che conosciamo profondamente grazie a investimenti in realtà come GFL, GardaWorld e GES, e in cui continuiamo a vedere solidi trend di crescita - ha detto- Il modello di business resiliente di Fortidia, la forte rete in franchising e la dinamica di crescita particolarmente attraente rendono la società un naturale complemento al portafoglio di BC Partners date le sue caratteristiche di defensive growth"."Il team di BC Partners è il partner strategico ideale per accelerare la nostra prossima fase di crescita: hanno un solido track record e un'ottima reputazione in Italia e i valori condivisi, la profonda conoscenza del settore e le loro competenze operative saranno determinanti per esprimere tutto il nostro potenziale - ha commentato- Condividiamo una visione chiara: ampliare la nostra presenza a livello globale, rafforzare la nostra offerta di servizi generando così valore per i nostri clienti soprattutto attraverso la nostra rete globale di imprenditori affiliati".L'operazione rappresenta il, che seguirà la strategia settoriale dei precedenti fondi, focalizzata sulla costruzione di un portafoglio diversificato con caratteristiche di defensive growth nel segmento mid-market. Si tratta inoltre del quinto investimento di BC Partners nel 2025, dopo le acquisizioni di Biogaran, IGS GeboJagema, PetLabCo. e GES, e si inserisce nella lunga storia del gruppo in Italia, con oltre 3,3 miliardi di euro investiti in 17 operazioni dal 1986.ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di Fortidia e dei suoi azionisti.