Wall Street in rosso con ribassi megacap. Pesanti Tesla e Nvidia

(Teleborsa) -dopo che gli ultimi dati macroeconomici hanno alimentato le speculazioni sullaquesto mese a causa della forza dell'economia statunitense. In particolare, l' aumentato più delle attese a dicembre, il numero dinegli Stati Uniti è aumentato inaspettatamente a novembre, il deficit commerciale statunitense è aumento a novembre a 78,2 miliardi di dollari.Nel Nasdaq,come(ha svelato nuovi prodotti e partnership in occasione dell'importante conferenza tecnologica CES a Las Vegas) eha declassato il titolo a "Neutral" da "Buy").si fonderà conin un accordo che valuta la società combinata circa 3,7 miliardi di dollari;ha annunciato di acquisireper circa 4,1 miliardi di dollari in contanti; Apollo Global Management e BC Partners hanno stretto un accordo per acquisire una quota di controllo nell'unità di servizi ambientali di, in un accordo che valuta l'attività a 8 miliardi di dollari canadesi.Tra gli altri annunci societari,, la società fondata dache gestisce Facebook, Instagram e Threads, sta terminando il suo programma di fact-checking negli Stati Uniti e lo sta sostituendo con un sistema di "Community Notes" simile a quello di X (ex Twitter, ora di proprietà di).Guardando aidi Wall Street, ilche si attesta a 42.654 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 5.935 punti. In discesa il(-1,33%); sulla stessa tendenza, negativo l'(-0,93%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,53%) e(+0,63%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,85%),(-1,74%) e(-0,70%).Tra i(+1,99%),(+1,84%),(+1,61%) e(+1,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,72%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,15%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,33%. Tentenna, che cede l'1,28%.Tra idel Nasdaq 100,(+14,47%),(+12,21%),(+4,56%) e(+2,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,31%. Seduta negativa per, che scende del 4,26%. Sensibili perdite per, in calo del 4,07%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,55%.