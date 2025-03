Nasdaq in ribasso zavorrato da Nvidia e Tesla. Incertezza sui dazi

Dollar Tree

(Teleborsa) -, con gli investitori cheche dovrebbero entrare in vigore la prossima settimana. Ribassi pesanti per le magacap tecnologiche, che costringono il mcertao statunitense a interrompere il rimbalzo durato tre giorni.Sul fronte della banca centrale, il presidente della Fed di Chicago,, si aspetta che i tassi di interesse siano "un po' più bassi" in 12-18 mesi, ma ha sottolineato che potrebbe volerci più tempo del previsto per raggiungere questi livelli in un contesto di incertezza economica, preferendo un "wait and see" quando ci si trova di fronte all'incertezza.Per quanto riguarda la geopolitica, dopo i colloqui paralleli in Arabia Saudita, gli Stati Uniti hanno mediato un. Gli accordi sono il primo impegno formale da quando il presidente Trump è entrato in carica.Tra i dati macroeconomici pubblicati prima della campanella, gli sono cresciuti a sorpresa nel mese di febbraio, mentre le sono continuate a scendere su base settimanale.Sul fronte deglicederà la sua attività Family Dollar a un consorzio di investitori di private equity per circa 1 miliardo di dollari Guardando ai principali indici di Wall Street, ilsi attesta a 42.560 punti, mentre, al contrario, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 5.729 punti (-0,86%). In ribasso il(-1,49%); sulla stessa tendenza, in rosso l'(-1,07%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,05%),(+0,90%) e(+0,52%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,07%),(-1,39%) e(-1,29%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,77%),(+1,74%),(+1,35%) e(+1,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,85%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,42%.scende dell'1,51%. Calo deciso per, che segna un -1,5%.Al top tra i, si posizionano(+6,75%),(+4,78%),(+4,27%) e(+2,64%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,40%. Pesante, che segna una discesa di ben -5,43 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 4,86%. Sensibili perdite per, in calo del 4,85%.